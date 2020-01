Am 24. April 2019 brannte dieser Wald in Kleinenberg. 224 Feuerwehrleute waren dort im Einsatz. Foto: Feuerwehr

Von Matthias Band

Paderborn/Büren (WB). Stürme, Waldbrände, Starkregen: Der Klimawandel macht sich auch im Kreis Paderborn bemerkbar und stellt die Feuerwehr nach eigenen Angaben vor neue Herausforderungen. Die Zahl der Einsätze aufgrund von Unwetterlagen, Sturm, Starkregen sowie Wald- und Flächenbränden steige tendenziell, sagte Kreisbrandmeister Elmar Keuter am Montagabend vor etwa 100 Feuerwehrleuten und Gästen aus Politik und Verwaltung sowie von befreundeten Hilfsorganisationen beim Neujahrsempfang des Paderborner Kreisverbandes der Feuerwehren (VdF) in der Kreisleitstelle in Büren-Ahden.

Viele Großeinsätze im Kreis

Greta Thunberg habe ein wichtiges Thema angestoßen. „Wir müssen auf unseren Planeten aufpassen – alle“, sagte der Vorsitzende des Verbandes und verwies auf die beiden großen Waldbrände in Kleinenberg und Bad Wünnenberg 2019, bei denen jeweils mehr als 200 Kräfte im Einsatz waren. Keuter lobte den neugebildeten Löschwassertransportzug als „wunderbares Instrument der kommunalen Zusammenarbeit im Kreis Paderborn“. Außer den Waldbränden ging Keuter auf weitere Großeinsätze ein. Das waren zum Beispiel ein Einsatz am 10. März 2019, als Sturmtief Eberhard über den Kreis hinwegfegte, oder das Starkregen­ereignis in Delbrück am 20. Mai, der Schulbusunfall bei Grundsteinheim Anfang April, bei dem 35 Menschen verletzt wurden, sowie der Brand bei der Paderborner Müllentsorgungsfirma Peitzmann am 27. Mai, in dessen Folge die Bevölkerung wegen der starken Rauchentwicklung gewarnt werden musste, Fenster und Türen zu schließen. Insgesamt mussten die Feuerwehren im Kreis im vergangenen Jahr 3225 Mal ausrücken. Das sind 56 Einsätze mehr als im Jahr 2018. Keuter: „Das sind im Schnitt neun Einsätze pro Tag.“

Mitgliederentwicklung

Der Verband zählte zum Jahresende 4436 Mitglieder. Davon waren 2746 in den Einsatzabteilungen aktiv. Der Jugendfeuerwehr gehören 478 Mitglieder an, was einem Plus von 41 Nachwuchskräften entspricht. 336 Mitglieder des Verbandes sind Frauen. 836 Feuerwehrleute drückten bei 42 Lehrgängen die Schulbank, 1134 Kräfte legten erfolgreich die Belastungsprobe in der Atemschutzübungsstrecke ab, 229 Feuerwehrleute absolvierten die sogenannte Realbrandausbildungstrecke und gingen buchstäblich durchs Feuer. 2021 soll die Zahl der Ausbildungsplätze nochmals steigen.

Der Kreisverbandstag soll in diesem Jahr in Elsen stattfinden, der Leistungsnachweis werde in Delbrück-Lippling ausgetragen, sagte Keuter. Der Seniorennachmittag werde im Herbst in Büren veranstaltet.

25 Jahre Notfallhelfer

Seit 25 Jahren gibt es im Kreis Notfallhelfer. Sie sollen die Arbeit des Rettungsdienstes unterstützen und werden dann alarmiert, wenn mehrere Patienten zu versorgen sind oder der Regelrettungsdienst in einem anderen Einsatz ist. Ziel der Notfallhelfer oder First Responder ist die Verkürzung des „therapiefreien Intervalls“ bei der Versorgung der Patienten. Keuter lobte das System und den Einsatz der Notfallhelfer. Den Anfang hatte vor etwas mehr als 25 Jahren der Löschzug Buke der Freiwilligen Feuerwehr Altenbeken gemacht. Es folgten Einheiten in Hövelhof, Delbrück, Bad Wünnenberg und das Notfallhelfersystem in Lichtenau.

Der stellvertretende Landrat Wolfgang Weigel (SPD), der den erkrankten Landrat Manfred Müller vertrat, kündigte unterdessen an, dass sich die Erweiterung der Leitstelle bereits im Planungsstadium befinde. Erneuert werden soll in der Kreisfeuerwehrzentrale, die seit Jahresbeginn unter der Leitung von Marc Hammerstein steht, die Schlauchpflegeanlage. Zudem soll ein Löschfahrzeug für Ausbildungszwecke angeschafft werden. Mit Verweis auf das Engagement der Feuerwehrleute und dem Veranstaltungsort sagte Weigel: „Dieses Haus hier ist wichtiger als das Kreishaus. Dank Ihnen fühlen wir uns sicher hier im Kreis Paderborn. Vielen Dank dafür.“