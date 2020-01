Von Kevin Müller

Paderborn/Borchen (WB). Stefanie Schmidt kann seit ihrer Geburt nichts hören. Seit langem setzt sie sich für Menschen mit Behinderung ein. Um auf fehlende Barrierefreiheit in Paderborn aufmerksam zu machen und um für Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren, veranstaltet die engagierte Borchenerin am Samstag, 11. Januar, eine „Demo gegen Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen und taube Menschen“. Diese startet um 14 Uhr an der Herz-Jesu-Kirche.