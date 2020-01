Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Die Altgläubigen in Russland sind aus der Zeit gefallen. Abgeschottet von der modernen Welt leben sie in Holzhäusern, betreiben Viehzucht und sammeln Pilze. Ihr Dasein dreht sich um Gebete, sie sprechen kein modernes Russisch, sondern Kirchenslawisch. Bei ihnen herrscht strenge Disziplin, Alkohol ist verboten.

Der Fotograf Lev Silber hat das Leben der Altgläubigen in Nischni Nowgorod in Schwarzweißbildern festgehalten. Zu sehen ist seine Ausstellung „Portrait und Landschaft“ bis zum 7. Februar im Hörsaalflur der Theologischen Fakultät. Der Besucher blickt in die Gesichter von alten Männern und Frauen, auf einen Friedhof, ins Dorf Pustyn.

Spirituelle Menschen im Sucher der Kamera

„Mich interessieren spirituelle Menschen“, sagte Lev Silber bei der Eröffnung am Donnerstagabend. 1988 hatte er zum ersten Mal eine Forschergruppe zu den Altgläubigen begleitet und das, was er sah, mit seiner Kamera festgehalten. Dabei habe er in „verklärte Gesichter“ von netten Menschen geblickt: „Ich habe keine Falten in den Gesichtern gesehen, habe nicht gesehen, dass die Hauswände zerfallen waren: Ich sehe nur das Licht, dieses Licht will ich bewahren und weitergeben.“

Als der studierte Mathematiker und ehemalige Programmierer in einer Schneelawinenwarnstation in Kirgisien arbeitete, entzündete die faszinierende Bergwelt seine Liebe zur Fotografie. Seine Motive hält er am liebsten in Schwarzweiß und ohne Blitz fest. „Mir gefällt, dass es so wenig bunt ist“, sagt er.

Liturgiereform führte zu Abspaltung

Der Verzicht auf Farbe passt zum kargen Leben der Altgläubigen. Bei ihnen handele es sich um eine Abspaltung von der russisch-orthodoxen Kirche im Zuge einer Liturgiereform Mitte des 17. Jahrhunderts, erläuterte der Direktor des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik, Johannes Oeldemann. Die Altgläubigen seien nicht bereit gewesen, alte russische Riten zugunsten einer strengeren Orientierung am griechischen Original aufzugeben. Altgläubige akzeptieren nur die Taufe als Sakrament, es gibt Gemeinden mit und ohne Priester. Die Zahl der Altgläubigen, die hauptsächlich in Russland, Weißrussland und dem Baltikum leben, wird auf zwei Millionen geschätzt.

Viele hätten es abgelehnt, fotografiert zu werden, erzählte Lev Silber. Einige, die es zuließen, schauen die Betrachter im Hörsaalflur an. Den Altgläubigen stehen wiederum Jesuitenporträts gegenüber, was Josef Meyer zu Schlochtern als reizvolle Konstellation empfindet. Dadurch begegneten sich zwei Modelle von Kirche, von denen eines Hierarchie ablehne und das andere betone, sagte der Professor für Fundamentaltheologie. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr zu sehen.