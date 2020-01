Willi Dohms (Zweiter von links) ist seit 50 Jahren, Hilde Praschen (Mitte) und Ingrid Knetsch (Zweite von rechts) sind seit 40 Jahren in der CDU. In Abwesenheit wurden Josef Hansmeier und Vinzenz Heggen für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Es gratulieren (von links) Susanne Meiche, Dieter Honervogt, Michael Pavlicic, Markus Mertens und Daniel Sieveke. Foto: Matthias Band

Von Matthias Band

PaderbornSchloß Neuhaus (WB). Die CDU-Ortsunion Schloß Neuhaus-Sande-Sennelager will sich für eine bessere Verkehrssituation in den Ortsteilen einsetzen. Das kündigte der Vorsitzende Markus Mertens am Donnerstag beim Neujahrsempfang der Ortsunion im Audienzsaal des Schlosses an.