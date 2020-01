Paderborn (WB). Am Montag, 13. Januar, beginnt der Umbau der Ampelanlage im Kreuzungsbereich Detmolder Straße/Herbert-Schwiete-Ring/Brukterer Weg. Der stark frequentierte Kreuzungsbereich bleibt in alle Richtungen weiterhin befahrbar, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.