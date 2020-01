Leidenschaftlich beschreibt Franz Alt in seinem Vortrag den Zustand der Erde und mahnt eine schnelle Energiewende an. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/dk). „Die Lösung steht am Himmel“, betont Franz Alt und meint die Sonne. Sie schicke den Menschen 15.000 Mal mehr Energie, als sie bräuchten, und dennoch hätten 90 Prozent der deutschen Hausdächer noch immer keine Photovoltaik-Anlagen, sagte der Gastredner beim Neujahrsempfang der Grünen in Paderborn.

Alt wurde als Moderator des Politmagazins „Report“, als Friedens- und Umweltaktivist und Buchautor („Unsere einzige Erde“) einem Millionenpublikum bekannt, im hohen Alter von 81 Jahren berät der bekennende Christ immer noch Regierungen wie die von Bangladesch und hält Vorträge über die aus seiner Sicht zwingend erforderliche Energie- und Klimawende. „Eine Energiewende kostet, aber keine Energiewende kostet die Zukunft“, glaubt er.

Die Wüste gibt es nicht mehr nur in Afrika

Jeden Tag gingen statistisch 150 Tier- und Pflanzenarten sowie 86 Millionen Tonnen fruchtbaren Bodens verloren, sagte Alt in Paderborn. Wüsten gebe es längst nicht mehr nur in Afrika, sondern auch in Südeuropa. Der Mensch sei dabei, „aus unserer Erde ein Treibhaus zu machen“ und die Luft zu ruinieren. „Ein Liter Benzin verpestet 10.000 Liter Luft“, rechnete er vor. Die Bilder von den mit Smog verdunkelten chinesischen Städten und Mundschutz tragenden Einwohnern werde es bald auch bei uns geben, ist er überzeugt. Deshalb gelte es, die Solar- und Windenergie massiv auszubauen, und dafür sprächen auch wirtschaftliche Gründe: „Sonne und Wind schicken keine Rechnung.“

Alt wundert sich über den Widerstand gegen neue Windräder in der Bevölkerung, wobei dabei auch mit der angeblichen Lebensgefahr für Vögel argumentiert werde. Alt: „Ein Windrad tötet pro Jahr drei bis vier Vögel, der Autoverkehr vier bis fünf Millionen, eine Katze 25. Ich habe noch nie gehört, dass jemand fordert, Katzen zu verbieten.“

Wenn der Meeresspiegel weiter steige, werde es Länder wie Bangladesch bald nicht mehr geben. Obwohl die Zeit dränge, handele die Politik zu langsam. Mit Blick auf den von der Bundesregierung beschlossenen Kohleausstieg kritisierte Alt: „Der Planet brennt, aber die Feuerwehr bestellen wir für 2038.“

Autobahnen künftig mit Photovoltaik-Dach?

Es gelte alles zu tun, um den Temperaturanstieg gegenüber 1880 wenigstens auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Solarenergie hält der streitbare Journalist für den Schlüssel dazu. Der Vatikan versorge die Audienzhalle des Papstes mit Energie aus der Sonne, auch in Deutschland gebe es bereits Solarsiedlungen wie die in Freiburg, nannte er Beispiele. Es müssten aber noch mehr werden. Die Autobahnen der Zukunft sollten durch Photovoltaik-Anlagen überdacht und durch Windräder rechts und links der Trasse flankiert werden, schlug Alt vor.

Er will „Lust auf die Zukunft“ machen und warnt davor, den Leugner des Klimawandels, Donald Trump, mit allen Amerkanern gleichzusetzen. Der Bundesstaat Kalifornien sei beim Klimaschutz weiter als Deutschland. Und auch China verdiene nicht nur Kritik: „China ist Weltmeister bei Wind, Sonne und Elektroautos. Jedes zweite Taxi in dem Land ist ein Elektroauto.“