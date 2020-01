In dem Kriegsdrama von Mustafa Can geht es um vier idealistische Kämpferinnen. Verhalten sie sich in der Extremsituation Krieg anders als Männer? Foto: Christoph Meinschäfer

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Eine deutschsprachige Erstaufführung in Paderborn ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Und so ist Intendantin Katharina Kreuzhage „stolz“ darauf, dass ihr Haus an diesem Samstag das Kriegsdrama „Die Farbe des Morgens an der Front“ bundesweit zum ersten Mal zeigen kann.

„Wenn Hamburg und München schnarchen, kommen wir zum Zug“, sagte Kreuzhage bei der Ankündigung der Premiere und ergänzte: „Offenbar sind wir beim Lesen der eingereichten Stücke fleißiger als die Kollegen bei anderen Theatern.“

Denen ist „Die Farbe des Morgens an der Front“ entweder durchgegangen oder sie haben den Wert des Stücks nicht erkannt. Dabei ist es wieder hochaktuell. Geschrieben hat es Mustafa Can, ein kurdischstämmiger Journalist und Buchautor, der in Schweden lebt, aus Krisengebieten berichtet und sich mehrfach in Nordsyrien aufhielt, um Kämpferinnen der kurdischen YPG-Miliz zu interviewen.

Das Werk speist sich aus Interviews mit jungen Kämpferinnen

Das, was sie ihm schilderten, ist in „Die Farbe des Morgens an der Front“ eingeflossen. Es geht um den von Gewalt gezeichneten Alltag der jungen Frauen Julia, Zelal, Suzan und Ester, die sich an Ritualen festhalten und für einen kurdischen Staat kämpfen, in dem Freiheit, Demokratie, Gleichberechtigung und religiöse Toleranz herrschen sollen.

In Syrien tobt bekanntlich seit mehr als fünf Jahren ein Bürgerkrieg, und am 10. Oktober 2019 marschierten zu allem Überfluss türkische Soldaten in den Nordteil des Landes ein, um ihn angeblich von Terroristen zu säubern. Sie kämpften gegen die kurdischen YPG-Milizen.

Die militärische Auseinandersetzung schlug auch in Paderborn Wunden, als der Vorsitzende des Integrationsrates, Recep Alpan, die Fußballer der türkischen Nationalmannschaft in Schutz nahm, die nach eigenen Toren auf dem Platz für ihre Soldaten in Syrien salutierten. Daraufhin sah sich Alpan Rücktrittsforderungen ausgesetzt, blieb aber im Amt.

Kampf der Kurden um Autonomie bildet den Hintergrund

Der historisch gewachsene Kurdenkonflikt bildet den Hintergrund für das Stück, das erst ein einziges Mal aufgeführt wurde, und zwar unter der Regie von Cans Frau in Stockholm. In Paderborn zeichnet Milena Fischer für die Inszenierung verantwortlich. „Was ist der Krieg aus der Sicht der Frauen?“ nannte sie als zen­trales Thema des Stücks. Sie kündigte eine puristisch gehaltene Bühne an, in der „Räume über Licht und Klang erschaffen“ würden.

Die freie Regisseurin gehört dem Leitungsteam des Theaters an der Glocksee in Hannover an und inszeniert erstmals in Paderborn. Sie sprach im Vorfeld mit einer Kurdin und deren Vater in Paderborn, mit Kurden in Hannover und sah sich Dokumentationen an. Dass im Publikum Tränen fließen, will sie nicht provozieren: „Ich arbeite nicht hin auf Betroffenheit, sondern aufs Hingucken.“ Die Premiere um 19.30 Uhr im Studio ist bereits ausverkauft.