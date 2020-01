Das Serviceportal ist ein E-Government-Projekt im Rahmen der „Digitalen Modellregion OWL“ mit Paderborn als Leitkommune. Es ergänzt die vielfältigen Maßnahmen der Stadtverwaltung im Bereich der Digitalisierung, wie etwa die Digitalisierung der Eingangspost oder der Umstellung auf die elektronische Akte. Das Angebot an Serviceleistungen, die unter www.mein-digiport.de gebündelt werden, soll künftig sukzessive ausgebaut werden.

Auch Gebühren online begleichen

Das Serviceportal bietet viele Vorteile: Es erspart den Bürgern nicht nur zeitaufwändige Behördengänge, sondern beschleunigt auch die Bearbeitung innerhalb der Verwaltung. Digital gestellte Anträge erreichen über eine Postkorbfunktion direkt den zuständigen Mitarbeiter oder die zuständige Mitarbeiterin. Durch die Umstellung von PDF-Formularen auf digitale Antragsassistenten können diese nach Möglichkeit sogar ohne Unterschrift an die Sachbearbeitung geschickt werden. Digitale Bezahlverfahren über Kreditkarte, Giropay, Paydirekt und Paypal ermöglichen es, eventuell anfallende Gebühren online zu begleichen, so dass viele Anliegen in Zukunft vollständig über das Internet bearbeitet werden können.

Darüber hinaus stellt „Mein Digi-Port“ einen sehr sicheren Kommunikationsweg zur Stadtverwaltung dar: Im Serviceportal werden Nachrichten ausschließlich verschlüsselt verschickt. Diesen Sicherheitsanspruch kann eine normale E-Mail nicht erfüllen.

Mitarbeiter auch weiterhin persönlich erreichbar

Für einige Dienste ist eine einmalige Registrierung im Serviceportal erforderlich. Die Registrierung erfolgt über das „Servicekonto NRW“, das für viele Online-Anwendungen des Landes und anderer Kommunen in Nordrhein-Westfalen gültig ist. Im Rahmen der Zusammenarbeit der Modellregionen können die Anmeldedaten des Servicekontos aus Paderborn später auch bei anderen Behörden, zum Beispiel beim Kreis Paderborn oder der Stadt Bielefeld, genutzt werden. Nach der Anmeldung beim Servicekonto werden die Nutzer auf das Portal der Stadt Paderborn zurückgeführt. Die Anmeldung hat den Vorteil, dass die dort angebotenen Formulare automatisch mit den eigenen persönlichen Daten vorausgefüllt werden. Das spart Zeit und macht die Nutzung besonders einfach.

Das Portal „Mein Digi-Port“ bildet eine Ergänzung zu den bestehenden Services der Stadt Paderborn. Daneben sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung auch weiterhin persönlich, telefonisch, per E-Mail oder per Post sowie über das Telefonische Service-Center (Tel. 05251/88 0) für die Bürger erreichbar.