Von Matthias Band

Paderborn (WB). Der Arbeitsmarkt im Kreis Paderborn ist weiterhin in robuster Verfassung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen um ein Prozent beziehungsweise 89 Menschen auf 8603 Frauen und Männer zurückgegangen. „Der Arbeitsmarkt ist gut durchgekommen“, sagte Rüdiger Matisz, Leiter der Agentur für Arbeit in Paderborn, bei einer Pressekonferenz.

Die Arbeitslosenquote sank demzufolge im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte von 5,1 Prozent auf 5,0 Prozent. Erneut stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – und zwar von 117.939 Menschen im März 2018 auf 120.106 im März 2019, was einem historischen Höchststand entspreche. „Wir sind im Kreis Paderborn gut und breit aufgestellt“, sagte Matisz. Von der unsicheren Lage der Weltwirtschaft mit Brexit, dem Handelsstreit zwischen China und den USA und den verschiedenen Krisenherden sei vor allem die Industrie betroffen. Dem Handwerk gehe es gut, die Pflege brumme, die Zahlen für den Handel seien in Ordnung, sagte Matisz.

Kurzarbeit nur noch in einigen Firmen

Die Zahl der Kurzarbeiter habe sich zwar auf 1500 Personen erhöht, was etwa doppelt so viele wie vor einem halben Jahr seien. Zur Zeit der Finanzkrise 2008/2009 seien es aber noch gut 15.000 Betroffene gewesen. Kurzarbeit gebe es nur in einigen Firmen im Bereich Metallverarbeitung und Maschinenbau. Negativ wirkten sich die Insolvenz der Firma Welle-Möbel in Bad Lippspringe und die Übernahme von Finke durch die Krieger-Gruppe (Höffner) aus. Jeweils etwa 350 Mitarbeiter seien davon betroffen gewesen. Von den 700 Personen hätten sich 350 beim Arbeitsamt gemeldet, wiederum etwa 150 davon würden aktuell vom Arbeitsamt betreut. ­Etwa 80 ehemalige Finke-Mitarbeiter befänden sich derzeit in einer Fortbildungsmaßnahme.

Das Sparprogramm bei Benteler habe sich hingegen nicht so stark ausgewirkt wie anfangs befürchtet. „Die Betroffenen haben sehr gute Perspektiven. Sie verändern sich und werden den Arbeitsmarkt nicht belasten“, sagte Matizs. Von den 700 Zivilbeschäftigten, die für die britische Armee gearbeitet haben, seien 300 wieder angestellt worden. 100 Menschen seien umgeschult worden – zum Beispiel vom Panzerinstandsetzer zum Kfz-Mechatroniker. Von den restlichen 300 ehemaligen Beschäftigten hätten sich 100 beim Arbeitsamt gemeldet. Die anderen hätten sich vermutlich selbst etwas Neues gesucht oder seien Rentner geworden.

Weniger Langzeitarbeitslose

Ein Rückgang ist bei den Langzeitarbeitslosen zu verzeichnen: 2019 gab es 2942 Langzeitarbeitslose – 203 weniger als 2018. „Dass wir in diesem Jahr wieder einen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit und somit auch einen Rückgang der Arbeitslosen in der Grundsicherung, hier um mehr als fünf Prozent, erwirken konnten, ist für uns ein guter Erfolg“, sagte Horst-Hermann Müller, Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Paderborn.

Der Erfolg sei vor allem auf das neue Teil­habechancengesetz zurückzuführen. 146 Langzeitarbeitslose seien 2019 auf diese Weise in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt und so aus der Grundsicherung gebracht worden. „Etwa 50 Prozent beenden nach der Maßnahme die Hilfebedürftigkeit“, sagte Müller. 2020 sollen 100 weitere Menschen mit Hilfe dieser Maßnahme gefördert werden.

Die Jugendarbeitslosigkeit (unter 25 Jahre) ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 33 auf 834 Menschen gesunken, was einer Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent entspricht. Dies sei die niedrigste Quote seit Jahrzehnten und stelle einen Erfolg der intensiven Betreuung durch Arbeitsagentur und Jobcenter dar. „Wir lassen keinen Jugendlichen mehr aus den Fingern“, sagte Matisz. Die Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern sei intensiviert worden, um auch Jugendliche zu erreichen, die sonst schwer für den Arbeitsmarkt zu gewinnen seien.

Die Zahl der ausländischen Arbeitslosen ist hingegen leicht gestiegen: Sie stieg um 37 auf 2127 Personen. Auch diese Zahl sei positiv zu bewerten. Denn durch die Integration vieler Geflüchteter in Arbeit, die durch aufnahmebereite Arbeitgeber, viele helfende Angebote von Haupt- und Ehrenamtlichen und die Motivation der Betroffenen möglich geworden sei, seien die Arbeitslosenzahlen im Rahmen gehalten worden, sagte Müller. „Seit gut einem Jahr gibt es in diesem Bereich so gut wie keinen Neuzugang.“

Weniger freie Stellen

Die Arbeitsagentur verzeichnete unterdessen weniger Stellenmeldungen: 2019 wurden 7394 Stellen gemeldet, 1397 weniger als 2018. Die Zahl der offenen Stellen lag 2019 bei 2649 – 2018 waren es 2918. Insgesamt rechnen Arbeitsagentur und Jobcenter für dieses Jahr mit einer leicht steigenden Arbeitslosigkeit und mit einem weiterhin robusten Markt. Matisz: „Eine Krise ist nicht in Sicht. Paderborn wandelt sich immer mehr zu einem Dienstleistungs- und Wissensstandort. Da können wir mit Aachen mithalten.“