Paderborn (WB). Als Dank für das Engagement der Sternsinger hat am Samstag die erste von insgesamt drei Dankesfeiern im Erzbistum Paderborn stattgefunden. 900 Mädchen und Jungen aus Ostwestfalen, dem Ruhrgebiet und dem Sauerland waren mit ihren Begleiterinnen und Begleitern in die Bistumsstadt gekommen und feierten gemeinsam mit Weihbischof Matthias König einen Wortgottesdienst im Hohen Dom zu Paderborn.

Sternensinger ziehen durch die Paderborner Innenstadt Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Danach zogen die Sternsinger mit ihren glänzenden Kronen und Gewändern durch die Innenstadt, um sich mit Kindern in aller Welt zu solidarisieren. In über 600 Gemeinden im Erzbistum Paderborn ziehen jedes Jahr Sternsinger von Tür zu Tür, schreiben den Segensspruch an die Türen und sammeln Spenden für Kinder in Not. Weitere Dankesfeiern finden in Herne und Hamm statt.

Weihbischof dankt den Sternsingern

Der Wortgottesdienst im Dom war Höhepunkt der Feierlichkeit, die vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Kooperation mit seinen Jugendverbänden ausgerichtet wurde. Weihbischof König würdigte das Engagement der Sternsinger, die in den vergangenen Wochen selbst bei niedrigen Temperaturen mit Gewand, Krone und Stern unterwegs waren. „Ihr habt gezeigt, was Frieden bedeutet. Dafür ist allen Sternsingerinnen und Sternsingern ein ganz großes Danke zu sagen“, betont Weihbischof Matthias König.

Sternsinger sind Friedensbotschafter

Schwerpunkt des Gottesdienstes im Paderborner Dom, der vom KjG-Diözesanverband Paderborn gestaltet wurde, war das diesjährige Jahresthema der Aktion: „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Zu Beginn berichteten Sternsinger über ihre Erfahrungen und Erlebnisse und brachten symbolisch Krone, Gewand, Kreide, Stern und Sammeldose zum Altar. Die Sternsinger hatten anschließend die Möglichkeit, persönliche Friedenswünsche aufzuschreiben. „Frieden ist nicht nur eine Aufgabe für Staatsleute. Jeder von uns kann in seinem Umfeld zum Frieden beitragen. Dafür haben unsere Sternsinger eindrucksvoll Zeugnis abgelegt“, beschreibt BDKJ-Diözesanseelsorger Markus Wippermann die Botschaft der Sternsinger. „Frieden zu ermöglichen ist ein großes Anliegen unserer Jugendverbände. Der BDKJ setzt sich dafür ein, dass Menschen heute und in der Zukunft ein Leben in Würde, Frieden und Gerechtigkeit führen können“, betont Annika Manegold, BDKJ-Diözesanvorsitzende.

Dass Kinder und Jugendliche jedes Jahr aufs Neue Segen und Frieden in die Welt tragen sei großartig, so Manegold. Im Anschluss zogen die Sternsinger durch die Innenstadt und trugen dabei ein Banner mit ihrem Leitspruch „Segen bringen – Segen sein“. Abschluss des Tages bildete eine Filmvorführung im Kino „Pollux“.