Von Ingo Schmitz

In der Sitzung der Steuerungsgruppe Konversion hatte sich CDU-Fraktionschef Markus Mertens sehr deutlich zu den bisher errichteten Gebäuden in dem 21 Hektar großen Stadtquartier zwischen „Kaukenberg“ und „Goldgrund“ geäußert. Mertens: „Jeder Bauherr baut in der Regel nur einmal in seinem Leben. Daher braucht er auch etwas Freiheit bei der Umsetzung seiner Ideen. Doch das, was da an den Springbach Höfen entsteht, ist arg gewöhnungsbedürftig.“ Seiner Meinung nach werde die gestalterische Freiheit komplett ausgenutzt, weil das Gestaltungshandbuch für die Springbach Höfe in vielen Punkten nicht verbindlich sei. „Das ist suboptimal“, stellte er fest.

Andreas Preising, Leiter des Amtes für Liegenschaften und Wohnungswesen der Stadt Paderborn, bestätigte in der Sitzung, dass es für die Bauherren der Einfamilienhäuser sehr viele Gestaltungsfreiheiten gebe. Das sei aber gewollt. Anders sei es bei der so genannten „Grünen Mitte“, die ein Aushängeschild der Springbach Höfe werden soll. Hier werde Wert auf Qualität gelegt, und es werde auch darauf geachtet, dass Verstöße empfindlich geahndet würden, betonte Preising. Die Rede ist von Strafen deutlich jenseits der 10.000-Euro-Marke.

Nach Aussage von Markus Mertens dürften sich die aktuellen Erfahrungen aus dem neuen Baugebiet nicht bei der Bebauung von Alanbrooke wiederholen. Die Vorgaben im Quartiershandbuch, die derzeit festgelegt werden, müssten verbindlich sein, forderte er bei einem Ortstermin an den Springbach Höfen. Vor Ort erläuterte der Unionschef seine Kritik dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT anhand einiger Beispiele.

Mal giebel- und mal traufständig, mal Sattel- und mal Flachdach

Die zum Teil im Bau befindlichen Häuser stehen mal giebel- und mal traufständig. Es gibt Sattel- und Flachdächer sowie Dächer mit einseitiger Neigung – und zwar in fast alle Himmelsrichtungen. Die Dachüberstände sind mal kurz, mal lang. Einige Häuser haben mehrere Gauben, andere einen Erker. Hier werde nach ganz persönlichem Gusto gebaut, meint Mertens. Unterm Strich entstehe ein „buntes Allerlei“.

„Natürlich muss man im Hinterkopf haben, dass die Familien, die hier ihr Eigenheim errichten, sich für die nächsten 30 bis 40 Jahre verschulden und die Häuser selbst bewohnen. Jeder hat da ja auch seine subjektive Wahrnehmung“, gibt Mertens zu bedenken. Folglich sollten die Bauherren in ihrem Gestaltungswillen nicht übermäßig eingeengt werden. Allerdings hätte man sich dann auch das aufwändig gestaltete Handbuch sparen können, meint der CDU-Chef. „Mit dem Handbuch ist eine gewisse Einheitlichkeit empfohlen worden. Eine Systematik ist aber nicht zu erkennen und auch kein gestalterischer Gesamtansatz“, bedauert Mertens.

Auch die Tatsache, dass es in den Springbach Höfen keinen Anschlusszwang an das Nahwärmenetz gebe, scheine sich nun zu rächen. Die meisten Häuslebauer setzten auf eine eigene Lösung, wie zum Beispiel Wärmepumpen. Die Gründe seien unklar. Die CDU werde sich daher dafür einsetzen, das in Arbeit befindliche Quartiershandbuch für die Alanbrooke-Kaserne verbindlich festzuschreiben. Eine Anfrage der WV-Redaktion an die Stadtverwaltung zu den Kritikpunkten blieb am Freitag unbeantwortet.