Die besten Gesellen: Kreislehrlingswart Martin Henke (links) und Peter Gödde, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft gratulieren (von links) André Korta (2. Kammersieger Bäcker von der Firma Lange in Salzkotten), Marc Pauquot (2. Kammersieger Maurer von der Firma Friemuth in Paderborn), Mike Fox (2. Kammersieger Friseur vom Betrieb Sandra Frenzel in Delbrück), Lea-Marie Sievers (2. Kammersiegerin Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk von der Firma Goeken Backen in Bad Driburg) und Alicia Achenbach (1. Kammersiegerin, 1. Landessiegerin, 3. Bundessiegerin und 3. Preisträgerin im Wettbewerb „Die gute Form“ Glasveredlerin von der Firma Glasmalerei Peters in Paderborn). Foto: Oliver Schwabe