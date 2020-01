Paderborn (WB/MR). Der ehemalige Präsident des SC Paderborn, Wilfried Finke, wurde am Montagabend auf Antrag des Aufsichtsrates mit viel Applaus von den Mitgliedern des SCP posthum zum Ehrenpräsidenten gewählt. Finke, am 25. April 1951 in Paderborn geboren, war bis auf zwei kurze Unterbrechungen (2009 und 2016) von 1997 bis 2018 Boss und Hauptsponsor des Fußball-Bundesligisten.

In seine Amtszeit fielen die Zweitligaaufstiege 2005, 2009, 2011 und 2018 sowie der Bundesligaaufstieg 2014. Außerdem war er der entscheidende Antreiber beim Bau des 2008 eröffneten Stadions wie des Trainingszentrums.

„Der Name Wilfried Finke steht für die größten Erfolge des SC Paderborn. Er war ein außergewöhnlicher Präsident”, sagte Finkes Nachfolger als Vorsitzender des SCP, Elmar Volkmann und beschrieb Finkes Wirken noch so: „Der SC Paderborn war sein Lebenswerk.“ Finke starb am 15. Januar 2019 im Alter von 67 Jahren. Die Urkunde nahm am Abend sein Sohn Alexander entgegen.