Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Zum ersten Mal in der fast 40-jährigen Geschichte des Ahorn-Sportparks ist im vergangenen Jahr die Marke von 550.000 Nutzern geknackt worden. Das bleibt nicht ohne Folgen. Um Kapazitätsengpässen zu begegnen, wird nun umgebaut und kräftig saniert. Mehr als zwei Millionen Euro werden in diesem Jahr investiert. Das Konzept ist am Mittwoch vorgestellt worden.