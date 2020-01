Paderborn (WB). In der Diskussion um die Nutzung des Hermann-Löns-Stadions und die Kritik am Verein SC Aleviten meldet sich nun der Stadtsportverband zu Wort. Kein Verein werde in der Paderborner Sportfamilie bevorzugt oder benachteiligt, schreibt der Stadtsportverbands-Vorsitzende Mathias Hornberger in einer Mit­teilung.