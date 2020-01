Eisvogel im Paderquellgebiet gesichtet Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Das hat uns auf die Idee gebracht, Sie – liebe Leserinnen und Leser – aufzufordern, uns Ihr schönstes Vogelfoto zu schicken, das Sie gemacht haben. Wenn auch Sie jüngst einen Eisvogel fotografieren konnten, ist das prima. Aber wir freuen uns natürlich auch über Fotos, auf denen Sie andere Vogelarten in Ihrem Garten, im Wald oder auch am Wasser abgelichtet haben. Für die Veröffentlichung Ihres Fotos benötigen wir neben Ihrem Namen auch Ihren Wohnort und den Ort, wo Sie diese einzigartige Momentaufname gemacht haben. Schicken Sie uns Ihr Foto per E-Mail an: redaktion@westfaelisches-volksblatt.de. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.