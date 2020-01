Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Die Initiative Pro Grün greift in Sachen Stadthaus-Neubau noch einmal neu an. Sie fürchtet, dass aufgrund der Beschlussvorlage für den Rat am Donnerstag, 30. Januar, durch den geplanten Neubau Eingriffe am Marienplatz die Folge sein werden.