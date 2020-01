Paderborn (WB). In der Innenstadt von Paderborn sind am Freitag um 17.54 Uhr bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw zwei Fahrgäste leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei beabsichtigte ein 54-jähriger Busfahrer, mit seinem Linienbus vom Kamp in den Kreisverkehr an der Kasseler Straße einzufahren. Dabei übersah er den sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw eines 34-jährigen Fahrzeugführers. Durch die noch vom Busfahrer eingeleitete Vollbremsung und die anschließende Kollision mit dem Pkw verletzten sich zwei Fahrgäste, ein dreijähriger Junge und eine 46-jährige Frau, leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.