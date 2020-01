Die Feuerwehr Paderborn war wegen eines Küchenbrandes in einem Wohnhaus an der Klöcknerstraße im Einsatz. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn (WB). Die Feuerwehr Paderborn ist an diesem Sonntag in der Morgenzeit zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Klöcknerstraße alarmiert worden. Im Küchenbereich der erdgeschössigen Wohnung ist es zu einem Brandausbruch und infolge dessen zu einer Rauchentwicklung gekommen.