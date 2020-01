Paderborn/Delbrück (WB). Die Polizei sucht Zeugen nach Autodiebstählen in Paderborn-Neuenbeken und Delbrück. Nach Angaben der Polizei sind in der Zeit von Sonntag bis Montag im Paderborner Stadtteil Neuenbeken ein Porsche Macan und in Delbrück ein Volvo XC90 gestohlen worden. Beide Fahrzeuge sind mit einem schlüssellosen System ausgestattet.

Der blaue Porsche Macan S, Baujahr 2015, stand am Sonntag um 15.30 Uhr noch vor einem Wohnhaus an der Sellinghusener Straße in Neuenbeken. Der Diebstahl des Fahrzeugs fiel abends gegen 23 Uhr auf. Vermutlich hatten die Täter das Funksignal des im Haus liegenden Autoschlüssels mit einem Funkstreckenverlängerer aufgefangen. So konnten der Wagen ohne weitere Werkzeuge geöffnet und gestartet werden.

In Delbrück an der Graf-Sporck-Straße wurde ein schwarzer Volvo XC90, Baujahr 2016, am Sonntag um 16 Uhr in der Garagenzufahrt eines Wohnhauses abgestellt. Am Montagmorgen um 8 Uhr war das Auto verschwunden. Die Polizei vermutet, dass die Täter auch in diesem Fall das schlüssellosen Schließ- und Start-System zum Diebstahl nutzten.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in beiden Fällen unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.