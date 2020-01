Das Schicksal der Menschen auf den Flüchtlingsschiffen „Wilhelm Gustloff“, „Goya“ und „Steuben“ berührt die Wracktaucher Ulrich Restemeyer (links) und Uli Baumhör bis heute. Jetzt wollen sie noch einmal auf See an die Tragödie erinnern. Foto: Oliver Schwabe

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Mit dem Namen „Wilhelm Gustloff“ können junge Leute nichts anfangen, hat der Paderborner Wracktaucher Ulrich Restemeyer festgestellt. Es ist ja auch lange her, dass das deutsche Schiff mit Tausenden Zivilisten, Marineangehörigen und verwundeten Soldaten an Bord in den Fluten der Ostsee versank.

Am 30. Januar 1945 nahm ein russisches U-Boot die „Gustloff“ ins Visier und torpedierte sie. Den 75. Jahrestag nimmt Restemeyer zum Anlass, um mit einer außergewöhnlichen Aktion der Toten der „Wilhelm Gustloff“ sowie der anderen Flüchtlingsschiffe „Goya“ und „General von Steuben“ vor Ort zu gedenken. Er plant eine Expedition zu den Wracks.

Gedenktafel an der „Steuben“ anbringen

„Wir haben bis heute keinen Gedenkstein für die drei Schiffe, wir haben nichts“, sagt der 61-Jährige und betont: „Es ist die letzte Gelegenheit. Am 100. Jahrestag wird niemand von den Überlebenden mehr da sein.“ Zu denen gehört heute noch Rainer Köpke, der am 27. Januar 1945 auf der „Steuben“ zur Welt kam und mit Restemeyer im Februar die Reise zu der schicksalsträchtigen Stelle im Meer antreten wird. Mit dabei sein wird auch Paul Oechsner, der Enkel der heute 100-jährigen Ursula M., die damals als DRK-Helferin die Tragödie überstand. Vor Ort soll Köpke einen Kranz für alle Toten ins Meer werfen und Oechsner eine Gedenktafel an der „Steuben“ anbringen. „Sie ist DIN A4 groß, aus Messing und wird mit Draht an der Reling befestigt“, erläutert Restemeyer.

Drei Katastrophen Ursprünglich als Kreuzfahrtschiff der nationalsozialistischen Organisation Kraft durch Freude (KdF) gebaut, diente die „Wilhelm Gustloff“ im Zweiten Weltkrieg als Lazarettschiff, Truppentransporter und Wohnschiff der Kriegsmarine. Am 30. Januar 1945 wurde sie vor der Küste Pommerns durch ein sowjetisches U-Boot versenkt. Da hatte das für 417 Besatzungsmitglieder und 1463 Passagiere ausgelegte Schiff vermutlich mehr als 10.000 Flüchtlinge und Wehrmachtsangehörige an Bord. Nur 1252 von ihnen konnten gerettet werden. Auch das Passagierschiff „Steuben“ wurde durch Torpedos eines sowjetischen U-Boots versenkt, als es am 10. Februar 1945 von Pillau aus mit vermutlich mehr als 4100 Menschen an Bord in Richtung Kiel unterwegs war. Das Schiff sank innerhalb einer Viertelstunde, nur etwa 660 Menschen konnten gerettet werden. Das Frachtschiff „Goya“, das ebenfalls Flüchtlinge aus Ostpreußen in Sicherheit bringen sollte, wurde am 16. April 1945 von sowjetischen Torpedos getroffen und ging ebenfalls innerhalb nur weniger Minuten unter. Dabei kamen mehr als 7000 Menschen ums Leben.

Er war es, der nach der Wende und dem Ende des Ostblocks im August 1991 die „Wilhelm Gustloff“ wiederentdeckte. Sie lag bei der Stolpe-Bank in polnischen Gewässern. Weil das Schiff als Seehindernis galt, wurde es teilweise gesprengt und geriet seit den 50er Jahren in Vergessenheit. Die „Goya“ und die „Steuben“ sanken zwischen Wladislawowo und Hela und vor Stolpmünde.

16.500 Menschen versanken in den Fluten

Restemeyer geht davon aus, dass in der Endphase des Zweiten Weltkriegs etwa 16.500 Menschen mit diesen Schiffen in den Fluten versanken. Es sei eine beispiellose Katastrophe gewesen. Die Menschen hatten gehofft, sich aus Ostpreußen vor der Roten Armee retten und in einem norddeutschen Hafen an Land gehen zu können. „Ich habe lange recherchiert, von Heinz Schön gab es nur ungenaue Koordinaten“, erinnert sich Restemeyer an die Suche nach der „Wilhelm Gustloff“. Der inzwischen verstorbene Heinz Schön aus Bad Salzuflen gehörte zu den Überlebenden des Schiffes und hielt die Erinnerung an die Tragödie in Büchern wach. Das ZDF wiederum drehte den Zweiteiler „Die Gustloff“ und strahlte das Drama 2008 aus.

Wracks gelten als Kriegsgräber

Schließlich wandte sich Restemeyer an die Fischer von Stolp, die auf ihren Seekarten die Stellen mit Punkten markiert hatten, an denen sich ihre Netze verhakten. So konnte er schließlich die Unglücksstelle auf eine Fläche von zwei Fußballfeldern eingrenzen. „Alle drei Fischer waren der Überzeugung, dass da ein großer Steinhaufen ist“, erzählt der Wracktaucher. Als er sich damals im Meer nach unten vorarbeitete, stand er plötzlich „vor einer riesigen, mit Muscheln bewachsenen Wand“. Als der Schriftzug freigeschrubbt war, stand fest: Es ist die „Wilhelm Gustloff“.

Auch Uli Baumhör (56) tauchte zu den Flüchtlingsschiffen. „Man bekommt schon ein komisches Gefühl. Es ist bedrückend, wenn man die Koffer der Menschen sieht.“ Die „Steuben“ wurde am 10. Februar 1945 versenkt, die „Goya“ am 16. April. Tauchen ist dort heute verboten. Die Wracks gelten als Kriegsgräber, in einem Radius von 500 Metern darf dort nichts unternommen werden.

Reise wird etwa 30.000 Euro kosten

Restemeyer und Baumhör betreiben gemeinsam die Firma R&B Shipping, die sich auf die Vermessung von Offshore-Windparks spezialisiert hat. Die Aktion auf der Ostsee soll der „symbolische Abschluss“ der Bemühungen um die Flüchtlingsschiffe sein, die ihrer Meinung nach nicht völlig in Vergessenheit geraten sollten. Für die Reise, die etwa 30.000 Euro kosten wird, sucht Restemeyer Sponsoren. Er hat bei der Volksbank Paderborn ein Spendenkonto (DE 72472601218802323001, Stichwort: Gedenkfahrt zur Gustloff, Steuben und Goya 2020) eingerichtet. Sollte mehr als die benötigte Summe zusammenkommen, soll zudem ein Gedenkstein mit Messingtafel und den Namen der untergegangenen Schiffe auf dem Kreidefelsen in Arkona auf Rügen aufgestellt werden. Mitfahren wird auch Matthias Schneider vom Tauchcenter Bielefeld. Er war 2013 am Wrack der „Gustloff“ und hatte dort die Urne und Tafel von Heinz Schön niedergelegt. Seiner Meinung nach sollten die Erinnerungen an die damaligen Tragödien „niemals untergehen“.