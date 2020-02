Insgesamt gibt es 272 Wohnungen an der Lahrkampstraße in Sennelager. Rund 60 sind aktuell belegt.

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). In den Paderborner Wohnungsmarkt kommt Bewegung. Nach dem Abzug der Briten stehen in Sennelager auf einen Schlag 200 ehemalige Briten-Wohnungen zur Vermietung bereit. Die Siedlung in der Lahrkampstraße trägt den Namen „Senneglück“. Der charmante Name ist neu, die Siedlung nicht: Sie versprüht den Charme der 60er.