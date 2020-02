Paderborn (WB). „Mobilität ist unverzichtbar, denn Menschen wollen und müssen sich persönlich austauschen, auch in einer zunehmend digitalisierten Welt“, sagt Landrat Manfred Müller. Flächendeckende und komfortable Verbindungen für jedermann sowie eine gute Taktung des öffentlichen Nahverkehrs seien jedoch noch nicht erreicht, so Müller. Deswegen hat der Kreis Paderborn seine diesjährige Dorfentwicklungskonferenz ganz dem Thema „Mobilität im ländlichen Raum“ gewidmet und lädt alle Bürger dazu ein, mehr zu erfahren und mitzudiskutieren. Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 15. Februar, von 10 bis 14 Uhr in der Almehalle Brenken, Terrassenweg 3 in Büren.