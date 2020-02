Ein Jahr Fridays for Future: Klimaschützer demonstrieren weiter für eine bessere Zukunft Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Am Freitag nahmen etwa 110 Menschen an der Demo vom Domplatz Richtung Rathaus und weiter durch die Innenstadt teil. Am Rathaus traten die Teilnehmer in den Sitzstreik und skandierten unter anderem „Banken retten das geht fix, für die Umwelt tut ihr nix.“ und „Klimakrise ist bescheuert, CO 2 gehört besteuert.“

Laetitia Wendt: „Anfangs hätte niemand erwartet, dass es uns ein Jahr später noch gibt. Leider hat sich bislang wenig verändert. Das Klimapaket der Bundesregierung ist zu mager. Und wir haben immer noch das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.“ Die erste Demo der Initiative in der Domstadt fand am 8. Februar 2019 statt. An der letzten Fridays-for-Future-Demo im November in Paderborn hatten etwa 800 Menschen teilgenommen. Die nächste Demo ist für den 24. April geplant – dann auch wieder weltweit.