Paderborn (WB). Im Heckhofweg in Paderborn-Elsen hat am Samstagmorgen, um 9.40 Uhr ein Geschädigter festgestellt, dass der am Freitagabend vor der Garage auf dem Grundstück abgestellte Porsche Cayenne in der Farbe schwarz entwendet worden war. Nach Angaben der Polizei waren Hinweise auf die Täter oder Spuren nicht vorhanden.