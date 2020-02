Von Dietmar Kemper

Die Mischung kommt an – so wie am Samstagabend im Hörsaal L der Universität Paderborn. „Muffenhausen“ heißt das Programm, das Augustin Upmann, Heinz Weißenberg und Svetlana Svoroba dort präsentierten. Mit Seitenhieben gegen Paderborn sparten sie nicht: „Münster ist eine Perle wie Stockholm, Bielefeld kann jeder, Paderborn muss man wollen.“ Hier passiere praktisch nichts, Raum und Zeit lägen „wie Säcke vor den Türen“.

Einen roten Faden gibt es nicht

Einen roten Faden gab es im Programm nicht. Alles wurde mit westfälischem Korn übergossen – „Wischmopp Donald Trump“ genauso wie Heimattümelei („Heimat ist für meine Tochter da, wo sie Netz hat“), die Angst vor Wölfen („Geht bloß in Gruppen nach Hause!“), Biervorlieben („Kölsch fällt unter die Gülleverordnung“) und das Mannsein („Wo darf ein Mann noch Mann sein? Im Abwasserbereich und als Entbeiner im Schlachthof“). Für alles hatten die Bullemänner eine Lösung parat, auch für den Ärztemangel auf dem Lande. Wer eine Metzgerlehre abgeschlossen habe, könne die Mediziner ersetzen.

Bei den skurrilen Geschichten aus Suchtrup durfte natürlich die Feuerwehr nicht fehlen. „Alle elf Minuten verliebt sich eine Frau in einen Feuerwehrmann“, behauptete Heini Weißenberg, aber er selbst hält das Kühemelken für den besten Sex überhaupt.

„Zwei komische Kerle und eine Perle am Klavier“

Mal zusammen, dann wieder jeder für sich, traten „die zwei komischen Kerle und eine Perle am Klavier“, wie sie sich selbst nennen, vors Publikum und philosophierten über alltägliche Dinge wie den Jugendwahn („65 ist das neue 50, aber tot ist nicht das neue lebendig“) und autonomes Fahren, bei dem künstliche Intelligenz auf natürliche Dummheit treffe. Upmann spielte die Nibelungensage mit Socken und außerdem gekonnt Gitarre. Es wurde gesungen, Witze wurden erzählt und es stellte sich heraus, dass Svetlana Svoroba weit mehr als nur eine „Tastenfachkraft“ ist. Wunderbar, wie sie beim westfälischen Blues („Das arme Dier“) mit einem Klappstuhl Musik machte.

Seit 25 Jahren sind die Bullemänner auf Tour, Upmann und Weißenberg, beide aus Selm, sind perfekt aufein­ander abgestimmt. Zwei Stunden lang genossen die Zuhörer die Ausflüge in die „Runkeltaiga“ Münsterland und darüber hinaus („braune Wiesen fallen in Chemnitz nicht so auf“). Letztlich möchten die Bullemänner, dass alles so bleibt, wie es ist. Auch in der Sprache, wo sie das Gendersternchen für überflüssig halten. Augustin Upmann glaubt, ein schlagendes Argument auf seiner Seite zu haben: „Man sagt ja auch Petersilie, nicht Petrasilie.“