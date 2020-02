Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Die Stadt Paderborn will sich mit deutlich mehr Geld an der Finanzierung der Nordwestdeutschen Philharmonie beteiligen. Sie begründet das mit dem hohen Niveau des Orchesters, der Verpflichtung gegenüber den übrigen Gesellschaftern und mit der Notwendigkeit, der NWD langfristig eine „auskömmliche Finanzierung“ zu sichern.

Zuschuss steigt auf fast 270.000 Euro im Jahr 2025

Wie aus der Vorlage für den Kulturausschuss hervorgeht, dessen Mitglieder sich an diesem Mittwoch mit dem Thema befassen werden, plant die Verwaltung für 2020 insgesamt 207.603 Euro ein. In den Jahren danach soll die Summe bis 2025 sukzessive auf 268.707 Euro steigen. Eine jährliche Dynamisierung von drei Prozent ist vorgesehen.

Zuletzt hatte der Rat im Juni 2015 ein Finanzierungskonzept für die NWD beschlossen. Es läuft am 31. Dezember 2020 aus. Deshalb bestand Handlungsbedarf. Die Mitgliederversammlung der NWD verabschiedete am 20. Mai 2019 entsprechend einen neuen Finanzplan. In den vergangenen Jahren hatte der Trägerverein des Orchesters, der das Geld der beteiligten Städte und Kommunen erhält, mehrfach Schwierigkeiten, die NWD am Leben zu erhalten.

Das soll mit dem neuen Konzept nicht mehr passieren. „Mit diesem Vorschlag kann die Finanzierung der NWD durch eine breite interkommunale Solidaritätsgemeinschaft in OWL sowie durch Zuschüsse des Landes NRW und des LWL weiterhin sowie Eigeneinspielungen des Orchesters als dauerhaft abgesichert angesehen werden“, betont Bürgermeister Michael Dreier in der Beschlussvorlage.

Die Zustimmung des Kulturausschusses ist sehr wahrscheinlich, weil dessen Mitglieder mehrfach betonten, dass die NWD einen wichtigen Beitrag zum Kulturleben in Paderborn leiste. Die Musikfreunde sehen das offenbar genauso: Die Konzerte der NWD in der Paderhalle sind immer gut besucht.

Bis zu 130 Konzerte im Jahr

Abonnementreihen gibt es außerdem in Bad Salzuflen, Detmold, Gütersloh, Herford und Minden. Die NWD-Musiker treten bis zu 130 Mal im Jahr auf, das Orchester gilt als eines der fleißigsten überhaupt. 80 Prozent der Konzerte finden in OWL statt. Die „ungewöhnlich hohe Arbeitsbelastung“ der Musiker und die „existenzielle Unsicherheit“ schmälerten die Attraktiviität des Orchesters für Bewerber, heißt es in dem Bericht zur Situation der NWD, der der Beschlussvorlage beigefügt ist.

Abgesehen von der Konzerttätigkeit arbeitet die NWD mit Schulen zusammen und begleitet im Rahmen der Laienmusikarbeit zum Beispiel heimische Chöre. Die künftige Aufteilung der Mitgliedsbeiträge soll gewährleisten, dass das Orchester über mindestens 78 Planstellen verfügen kann und die Verwaltung eine zusätzliche Stelle für Museumspädagogik und Digitalisierung erhält.

Zei den 17 Partnern, Mitgliedern und Zuschussgebern gehört auch der Kreis Paderborn. Hier ist vorgesehen, dass der Zuschuss von 73.665 Euro im laufenden Jahr bis 2025 auf 95.347 Euro steigt. Der Kreistag wird am 30. März abschließend entscheiden.