Von Maike Stahl

Busfahren wird billiger

Für Paderborn beinhaltet die Fortschreibung des Luftreinhalteplans, die noch nicht rechtskräftig ist, vor allem die Umstellung der Busflotte des Padersprinters auf Euro-VI-Abgasnorm, die im Frühjahr 2019 bereits abgeschlossen worden ist. Außerdem sind eine Förderungs des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Fuß- und Radverkehrs und ein Verkehrsmanagement vorgesehen. Viele dieser Maßnahmen sind Bestandteil des Integrierten Mobilitätskonzeptes, das derzeit erarbeitet wird. Andere sind bereits beschlossen. Unter anderem soll Busfahren an den ersten Samstagen eines Monats ab August kostenlos sein. Der Preis für die Kurzstrecke sinkt von 1,40 Euro auf 1 Euro, und es wird einen neuen Tarif für Jugendliche und junge Erwachsene geben.

Ermittelt werden die Stickstoffdioxidwerte in Paderborn an drei Messstellen: an der Bahnhofstraße, an der Friedrichstraße und an der Residenzstraße in Schloß Neuhaus. Die Jahresmittelwerte für 2019 hat das zuständige Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) bisher noch nicht vorgelegt. Im Jahr 2018 betrugen sie an der Bahnhofstraße 45 Mikrogramm, an der Friedrichstraße 43 Mikrogramm und an der Residenzstraße 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Für 2019 zeichnet sich eine weitere Verbesserung ab.

Grenzwerte an einigen Monaten überschritten

„Allerdings sind einzelne Werte nicht aussagekräftig. Es zählt allein der Jahresmittelwert“, stellte der zuständige städtische Amtsleiter Dr. Frank Becker bereits im September in Umweltausschuss und Stadtrat klar, als Grünen-Ratsherr Stefan Schwan kritisiert hatte, dass einige Monatswerte erheblich über den Grenzwerten liegen. Spitzenwerte wurden an allen drei Messstellen im Februar 2019 verzeichnet (Bahnhofstraße 51, Friedrichstraße 49,7, Residenzstraße 45,7). An der Bahnhofstraße wurde der Grenzwert 2019 in fünf von neun Monaten eingehalten, in der Friedrichstraße in sieben und an der Residenzstraße in acht Monaten. Dabei lagen die Werte zum Teil deutlich unter den geforderten 40 Mikrogramm.

Für 2020 prognostiziert der Luftreinhalteplan folgende Werte: Bahnhofstraße 36, Friedrichstraße 38, Residenzstraße 34. Allerdings hatten die Umweltverbände diese Prognose bereits in ihren Stellungnahmen zur Fortschreibung in Frage gestellt und eine Überarbeitung des Plans gefordert.

„Maßnahmen reichen aus“

Andreas Moseke, Sprecher der Bezirksregierung Detmold, geht hingegen davon aus, dass die in der Fortschreibung des Luftreinhalteplans skizzierten Maßnahmen ausreichen, um die Luftqualität nachhaltig zu verbessern. „Das zeichnet sich in der bisherigen Entwicklung der Werte bereits ab“, sagt er. Fahrverbote hält Moseke in Paderborn nicht für verhältnismäßig und erwartet ähnlich wie in den bisherigen Gesprächen zwischen Kommunen, Land und Umwelthilfe eine Einigung, mit der diese abgewendet werden können. Mit einem spruchreifen Ergebnis des Vergleichsgesprächs, rechnet Gerichtssprecherin Dr. Gudrun Dahme für heute nicht unbedingt. In den vorangegangenen Vergleichsgesprächen hätten die Parteien Stillschweigen über die Ergebnisse vereinbart. Dann werde das Gericht diese einige Tage später bekannt geben.

