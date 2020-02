Ein Vaterschaftstest im Jahr 2016 hat eindeutig belegt, dass der heute 84-jährige Priester sein Erzeuger ist. Bevor es dazu kam, musste Kucharski, der in Polen aufgewachsen ist und seit 1989 in Deutschland lebt, allerdings jahrelang vor Gerichten kämpfen.

Auf 34.000 Euro verklagt

Den Geistlichen persönlich, der nach Angaben des Sohnes zunächst jeden Kontakt verweigert, später alles abgestritten hatte, ebenso wie das Erzbistum Paderborn als seinen Dienstherren hat Kucharski nun auf Begleichung seiner Auslagen und Prozesskosten in Höhe von rund 34.000 Euro verklagt.

Kein Urteil: Richterin schlägt persönliches Gespräch vor

Zu einem Urteil kam es nach der Verhandlung vor dem Landgericht Paderborn am Mittwoch zunächst allerdings nicht. Auf Vorschlag der Richterin einigten sich die Parteien darauf, ein persönliches Gespräch zwischen Vater und Sohn zu organisieren. Möglicherweise, so die Hoffnung, komme es darin zu einer Aussöhnung und auch zu einem Vergleich. Sollte das nicht der Fall sein, will das Paderborner Gericht in drei Monate ein Urteil sprechen.