Wenn die Ampelanlage an dieser großen Kreuzung in Paderborn am Montag abgeschaltet wird, müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Paderborn (WV). Aufgrund von Erneuerungsarbeiten wird die Ampelanlage an der Kreuzung Salzkottener Straße/Heinz-Nixdorf-Ring/Frankfurter Weg/Bahnhofstraße in Paderborn am Montag, 17. Februar, abgeschaltet. Dies teilte jetzt Straßen NRW mit.

Hintergrund ist die technische Erneuerung der Ampel. Dabei werden die Steuerungstechnik, die Signale und die Verkabelung erneuert. Hierfür muss die komplette Anlage außer Betrieb genommen werden. Der Verkehr an der Kreuzung wird während der Erneuerung durch eine Baustellenampel geregelt.

Das Steuergerät der Ampel ist seit Ende der 80er Jahre in Betrieb. Nachdem der Hersteller die Baureihe aufgegeben hat, wird die Beschaffung von Ersatzteilen zunehmend schwieriger.

Neue Linksabbiegespuren

Mit der Modernisierung der Signaltechnik könne laut Straßen NRW auch in Zukunft die Verkehrsregelung der Kreuzung durch die Ampelanlage sichergestellt werden. Dabei werde auch den geänderten Verkehrsbedürfnissen Rechnung getragen.

Im Zuge der Erneuerung wird eine zweite Linksabbiegespur von der Salzkottener Straße in den Heinz-Nixdorf-Ring und eine zweite Linksabbiegespur vom Frankfurter Weg in die Salzkottener Straße eingerichtet. Dadurch werden der Verkehr von der Salzkottener Straße in die Bahnhofstraße und der Verkehr vom Frankfurter Weg in den Heinz-Nixdorf-Ring in Zukunft nur noch einspurig geführt.

Die Erneuerungsarbeiten werden voraussichtlich 3 Wochen dauern. Zu dieser Zeit wird die Baustellenampel nicht verkehrsabhängig geregelt. Durch den festen Umlauf der Baustellenampel kann es insbesondere während des Berufsverkehrs zu Behinderungen kommen.