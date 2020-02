Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und die Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL) haben jetzt zusammen mit dem Paderborner Palliativnetz und dem Praxisnetz Paderborn eine gemeinsame Adresse. Am Mittwoch ist die Bürogemeinschaft im Nordcube am Paderborner Nordbahnhof präsentiert worden.

Ausgelöst worden war der Umzug in den Neubau durch die KVWL und die ÄKWL, die nach größeren Büroräumen gesucht hatten. Dr. Ulrich Polenz als Leiter der Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung betonte, dass man mit dem Praxisnetz und dem Palliativnetz als Untermieter eine äußerst glückliche Lösung gefunden habe. Es gebe zahlreiche Synergien, betonte Polenz aus den Erfahrungen der vergangenen Wochen. Auf 450 Quadratmetern teilen sich die insgesamt elf Mitarbeiter der vier Institutionen nicht nur die Büroflächen, sondern auch einen Veranstaltungsraum. Das ist eine Premiere für das Praxisnetz, das mit seinen insgesamt 130 Ärzten und dem Bedarf zum Beispiel an Qualitätszirkeln endlich eine Heimstätte gefunden habe. „Der Raum ist nach wenigen Wochen so stark gefragt, dass wir schon Doppelbelegungen verhindern müssen“, sagte Polenz. Unter anderem habe es schon eine Veranstaltung für Mitarbeiter in Arztpraxen gegeben, die sich auf den Umgang mit Demenzkranken spezialisieren wollen.

Für das Praxisnetz, dessen Geschäftsführer Klaus Birkhahn ist, ist der Nordcube das erste eigene Büro. Das Netzwerk stehe vor allem durch den Digitalisierungsprozess der Mediziner vor einer großen Her­ausforderung.

Dr. Michael Schwarzenau, Hauptgeschäftsführer der Ärztekammer Westfalen-Lippe, lobte das modellhafte Miteinander der vier Institutionen. Deren Schulterschluss sei auch angesichts der Probleme im Gesundheitswesen sinnvoll, sagte er mit Blick auf die neuen, geplanten integrierten Notfallzentren, die in ausgewählten Krankenhäusern eingerichtet werden sollen. Schwarzenau sieht diesen Vorstoß kritisch. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn belaste die Ärzte mit einer „Kaskade an Gesetzesreformen“. Ständig werde Neues ausprobiert – und das mit fraglichen Erfolgsaussichten. Gleichzeitig erlebten Ärzte immer häufiger die hohe Erwartungshaltung von Patienten, die „jetzt und sofort“ behandelt werden wollten. Schwarzenau sprach sich dafür aus, zwischen den einzelnen Körperschaften im Gesundheitswesen die Zusammenzuarbeit zu forcieren und sich nicht als Konkurrenten zu sehen.

Landrat Manfred Müller betonte, dass mit der Bürogemeinschaft das zusammen wachse, was zusammen gehöre. Er betonte zudem, dass der Ärztemangel in der Region tatsächlich nur dann erfolgreich angegangen werden könne, wenn die Medizinische Fakultät OWL auch tatsächlich als Einrichtung für die gesamte Region verstanden werde. Auch Paderborn habe eine große medizinische Kompetenz und Qualität, die derzeit aber zu kurz komme. „Es gibt da Nachholbedarf“, stellte Müller fest.