Von Ingo Schmitz

Paderborn (WV). Hauptbahnhof, Nordbahnhof, Kasseler Tor und Schloß Neuhaus: Mit seinen vier Bahnhaltepunkten ist die Stadt Paderborn bereits gut aufgestellt. Die Stadt will nun aber eine Lücke im Paderborner Osten schließen. Auf einstimmigen Beschluss des Rates wird sich die Verwaltung nun dafür einsetzen, dass ein weiterer Haltepunkt an der Barker-Kaserne eingerichtet wird. Erste Hürde ist die Aufnahme des Haltepunkts in den Nahverkehrsplan.