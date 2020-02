Ausbau der Benteler-Arena beginnt

Für wenige Monate verschwindet der Name Benteler-Arena am Haupteingang des Paderborner Stadions. Bis zum Saisonstart 2020/21 schafft der Fußball-Bundesligist SC Paderborn dort einen neuen VIP-Raum und erstmals fünf Logen für jeweils zwölf Besucher. Foto: Oliver Schwabe

Paderborn (WB/MR). Der Name Benteler-Arena verschwand am Mittwoch am Haupteingang des Paderborner Stadions – aber nur für wenige Monate. Bis zum Saisonstart 2020/21 schafft der Fußball-Bundesligist SC Paderborn dort einen neuen VIP-Raum und erstmals fünf Logen für jeweils zwölf Besucher.