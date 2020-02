Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Während sich am Mittwoch die Stadt Paderborn und die Deutsche Umwelthilfe vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster trafen, um die Maßnahmen zur Luftreinhaltung zu erörtern, läuft bereits ein Pilotprojekt auf Hochtouren: Die Steuerung der Schlosskreuzung soll durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz optimiert werden. Es soll der Beginn für einen insgesamt besseren Verkehrsfluss in Paderborn sein.

Über den Zeitplan der nächsten Schritte sind die Mitglieder des Bezirksausschusses Schloß Neuhaus/Sande informiert worden. Die Arbeiten an den Ampeln finden überwiegend für die besonders neuralgischen Punkte in den Osterferien statt. Betroffen sind die Schlosskreuzung (6. bis 10. April) sowie die Knotenpunkte Bielefelder Straße/Hatzfelder Straße (2. bis 6. März), Bielefelder Straße/Hermann-Löns-Straße (9. bis 13. März) sowie Münsterstraße/Kerssenbrockallee (13. bis 17. April). Außerdem werden an folgenden Stellen provisorische Anlagen aufgestellt: Münsterstraße/Merschweg sowie Münsterstraße /Verner Straße. Die Arbeiten dazu finden vom 16. bis 20. März bzw. vom 23. März bis 3. April statt.

Arbeiten laufen in den Ferien

Dass man die Arbeiten in die Ferien legt, hat ein klares Ziel: Die Auswirkungen für Schüler und Gehbehinderte sollen möglichst gering gehalten werden, wie Professor Dr. Ansgar Trächtler vom Heinz-Nixdorf-Institut (HNI) der Uni Paderborn den Ausschussmitgliedern erläuterte. Trächtler ist Professor in der Fachgruppe Regelungstechnik und Mechatronik des HNI und arbeitet in diesem Projekt zusammen mit der Bad Lippspringer Firma RTB, der Firma Stührenberg sowie der Stadt.

Die Umrüstungen erfolgen vor dem Hintergrund, dass die jetzigen Lichtsignalanlagen aus dem Hause Siemens in einem so genannten geschlossenen System arbeiten. Vor diesem Hintergrund wird diese Technik nun gegen Ampeln aus dem Hause Stührenberg ausgetauscht.

Daten werden in Echtzeit erfasst

In den kommenden Jahren werden die anfallenden Daten aus dem Straßenverkehrsgeschehen in Echtzeit erfasst – sowohl von Fahrzeugen als auch von Fußgängern und Radfahrern. Die Kamerasysteme sind in der Lage, Klassifizierungen vorzunehmen und zwischen unterschiedlichen Nutzern zu unterscheiden. Alle paar Sekunden werden Bilder erstellt und an die Rechner geliefert, die helfen sollen, die Ampelschaltungen zu optimieren. In welche Richtung die Optimierung gehen soll – um Wartezeiten zu verkürzen oder die Sicherheit zu erhöhen – sei letztlich eine politische Frage, machte Professor Dr. Trächtler deutlich – je nach dem, wie man Fußgänger, Auto- oder Radfahrer priorisieren will.

Er bedauerte, dass man mit dem Vorhaben nicht direkt an der Kreuzung Westerntor in Paderborn gestartet sei. Dies sei aber von der Stadt abgelehnt worden. Dies hätte mit Blick auf den Luftreinhalteplan durchaus auch positive Auswirkungen auf die Messwerte an den Sammlern an der Bahnhof- und der Friedrichstraße haben können. So starte man nun in Schloß Neuhaus und werde sich dann erst in einem nächsten Schritt dem Westerntor widmen.

Topo-Boxen erkennen Geschwindigkeiten

Vermehrt ins Stadtbild werden im Zuge des Projekts so genannte Topo-Boxen aus dem Hause RTB Einzug halten. Dabei handelt es sich um kleine graue Koffer, die an Masten montiert werden und in der Lage sind, die entsprechenden Daten zu liefern. Aus dem Zahlenwust werden dann die Veränderungen entwickelt, die nötig sind, um die Verkehrslenkung zu beeinflussen. Trächtler stellte in Aussicht, dass die am Projekt beteiligten Firmen auf jeden Fall eine Rückfalloption bereit stellten, damit bei Komplikationen kein Chaos zu befürchten sei. Die Stadt hat im Zuge des Projekts „Digitale Stadt“ 1,76 Millionen Euro vom Land erhalten.