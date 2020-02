Der Bau- und Planungsausschuss befasst sich in seiner Sitzung am 19. Februar mit dem Thema. Die Machbarkeitsstudie war im Herbst 2019 in Auftrag gegeben worden. Nun liegt das Ergebnis des externen Landschaftsarchitekten vor. Aufgrund der Lage im Umfeld des Dombezirks, im Geißelschen Garten umgeben von Wasserläufen der Pader, verspricht sich die Verwaltung eine erhebliche Bereicherung für das Gebiet. Zudem bestehe die einmalige Gelegenheit, die Bibliothek mit diesem öffentlichen Garten nach außen zu öffnen – auch für Begegnungen und Kulturveranstaltung. Um Veranstaltungen unabhängig vom Wetter zu ermögli-chen, soll ein hochwertiges Gartenzimmer, das sogenannte Pader-Lab, in Form eines Pavillons entstehen. Hier könnten Besucher auch zum Lesen verweilen. Ein weiterer Aspekt wäre die Schaffung von sanitären Anlagen.

Lesegarten gegen Stellplätze

Allerdings hat das Konzept einen Preis: Die Stadt geht davon aus, dass dafür die Pkw-Stellplätze wegfallen – lediglich die Behinderten-Stellplätze und die Anlieferung blieben erhalten. Im Gegenzug sollen Fahrradstellplätze eingerichtet werden.

Darüber hinaus soll die Quelle an der Südfassade des Gebäudes für die Besucher optisch aufgewertet werden. Laut Machbarkeitsstudie wird mit Kosten von 786.000 Euro gerechnet – allein der Pavillon würde rund 400.000 Euro kosten. Bislang sind diese Mittel nicht für das Haushaltsjahr 2020 eingeplant.

Weitere Maßnahmen im Bereich Rothobornpader

Eine weitere Maßnahme ist – wie bereits berichtet – in direkter Nachbarschaft geplant. An der Rothobornpader in der Michaelsstraße soll eine terrassenartige Treppenanlage installiert werden, auf der die Besucher sitzen können sollen.

Hintergrund der Überlegungen ist die schadhafte Uferbefestigung entlang der Pader. Auf einer Länge von gut 150 Metern soll nun eine neue Promenade angelegt werden. Im Abschnitt zwischen Mühlenstraße und Brücke zur Stadtbibliothek werden großflächige Gehwegplatten aus Dolomit verlegt. Zwischen Bibliotheksbrücke und dem Fußweg Am Rothoborn wird dann die neue Terrasse angelegt.

Die Rampe, die geradewegs in die Pader führt, soll vor diesem Hintergrund verkleinert werden. Wer sich hier künftig auf den Sitzstufen platziert, hat nicht nur das Wasser der Pader direkt zu seinen Füßen, sondern auch den Blick auf die Rückseite der Kaiserpfalz und den Dom sowie die Stadtbibliothek.