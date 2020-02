Auf der Autobahn 33 sind am Donnerstagmorgen in Höhe Paderborn-Schloß Neuhaus zwei Personen verletzt worden. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn (WB). Bei einem Unfall auf der A33 in in Höhe der Auffahrt Schloß Neuhaus in Fahrtrichtung Bielefeld sind am Donnerstagmorgen zwei Personen verletzt worden.