Eines der am Unfall in Elsen beteiligten Autos kam im Eingangsbereich eines Geschäftes zum Stehen. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn-Elsen (WV). Nach einem Auffahrunfall in der Von-Ketteler-Straße in Paderborn-Elsen mussten am Donnerstag drei Personen ins Krankenhaus gebracht werden.