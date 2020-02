Paderborn-Elsen (WB). Den aktuellen wettertechnischen und politischen Schwingungen zum Trotz startet an diesem Wochenende der Elsener Karneval in die Session 2020. Unter dem Motto „Fröhlich, jeck und kunterbunt – Elsen ist in aller Mund!“ wird am Samstag, 15. Februar, von 19.11 Uhr an (Einlass 18.11 Uhr) zunächst bei der Jeckennacht kräftig gefeiert und gelacht.