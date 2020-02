Michael Ax, Alexandra Boxberger und Heiko Appelbaum sammeln in der Schatzkiste Vorsätze. Diese werden am 26. Februar in Paderborn verlost. Foto: Catharina Pfohl

Paderborn (WB). Die Citypastoral Paderborn spendet in diesem Jahr am Aschermittwoch erstmals ein Aschenkreuz to go: Am 26. Fe­bruar können die Paderborner das Aschekreuz zwischen 12 und 14 Uhr vor der Franziskanerkirche in der Westernstraße in Empfang nehmen. Als weitere Aktion werden vor der Franziskanerkirche Vorsätze für die Fastenzeit verlost.