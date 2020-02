Von Rahel Schuchardt

Paderborn (WB). Die Caféte der Kulturwerkstatt ist voll, die Leute sind gut drauf. Bereits zum 13. Mal findet die Komische Nacht in Paderborn statt – auch im Café & Bar Celona, Café Central, im Gut Lippesee und Gut Ringelsbruch und im Wald-und-Wiesen-Café sind die Tische gefüllt, denn in allen sechs Locations treten verschiedene Künstler abwechselnd auf. „Sechsmal vor anderem Publikum zu stehen ist definitiv was Besonderes“, so Marlon Schröter, der Verantwortliche der Kulturwerkstatt an diesem Abend. Obwohl das Konzept die Bandbreite des Comedy repräsentieren soll, ist nicht eine weibliche Künstlerin vertreten.