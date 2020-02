Der Umzug führt von 14.14 Uhr an vom Maspernplatz-Ost über folgende Straßen: Hathumarstraße – Mühlenstraße – Ükernplatz – Heiersstraße – An der Alten Synagoge – Kasseler Straße – Kamp – Rathausplatz – Marienplatz – Marienstraße – Westernmauer – Kisau – Hathumarstraße zurück zum Maspernplatz-Ost. Die gesamte Zugstrecke wird bereits um 13.30 Uhr vollständig gesperrt (teilweise auch schon früher, da die Absperrungen nicht überall zeitgleich aufgestellt werden können). Von den Absperrungen können auch Nebenstraßen betroffen sein, teilen die Organisatoren mit.

Sperrung zwischen 13.30 und 18 Uhr

Die Anlieger im Bereich der zentralen Innenstadt werden daher gebeten, entweder in der Zeit von 13.30 Uhr bis zur Freigabe der Straßen ihr Auto nicht zu benutzen oder es außerhalb der abgesperrten Strecke abzustellen. Der Zug endet voraussichtlich gegen 18 Uhr. Die endgültige Freigabe der jeweiligen Straßenabschnitte kann jedoch erst dann erfolgen, wenn die Straßenreinigung, die der ASP übernimmt, abgeschlossen ist.

Entlang der Umzugsstrecke dürfen keine Fahrzeuge parken, da diese Flächen für die Zuschauer zur Verfügung stehen sollen, aber auch, damit die Fahrzeuge nicht beschädigt werden. Die Autofahrer werden gebeten, ihre Kfz am Samstag bis 11 Uhr in anderen Bereichen abzustellen. Entsprechende Hinweise auf die Parkverbotsregelung sind bereits vor Ort angebracht worden. Dabei dürfen die Inhaber eines Bewohnerparkausweises an diesem Tag auf dem Maspernplatz-West (vor der Paderhalle) parken. Die Parkflächen an der Westernmauer im Abschnitt zwischen Marienstraße und Kisau sind am Samstag ab 8 Uhr gesperrt. Der Maspernplatz-Ost wird bereits am Freitag, 21. Februar, gesperrt, da hier das Zelt und Stände für die Abschlussveranstaltung aufgebaut werden und am Samstag die Aufstellung der Zugteilnehmer erfolgt.

Änderung der Busverbindungen

Das Parkhaus des St.-Vincenz-Krankenhauses ist über das Kasseler Tor und Kasseler Straße zu erreichen. Die Ein- und Ausfahrten im Bereich des Kreisverkehrs (Kamp/Kasseler Straße) bleiben geöffnet. Die Zu- und Abfahrt zum Parkhaus der Volksbank ist während des Umzuges gesperrt. Dies gilt auch für den Domplatz und die Ausfahrt aus der Andienzone.

Das Aspethera-Hotel ist über Giersstraße und Laurentiusgasse zu erreichen. Der Wochenmarkt findet am Tag des Umzuges nur bis 12.30 Uhr statt. Besucher des Wochenmarktes und auch andere Nutzer der Parkflächen auf dem Domplatz und auf dem kleinen Domplatz werden darauf hingewiesen, dass eine Abfahrt von den Parkflächen zwischen 12.30 Uhr und voraussichtlich 18 Uhr nicht möglich sein wird.

Die in der Vergangenheit in der Bus-Zentralstation durchgeführte Abschlussveranstaltung kann wegen der Baumaßnahmen auf dem Königsplatz dort nicht durchgeführt werden. Die Abschlussveranstaltung findet, wie auch im vergangenen Jahr, auf dem Maspernplatz-Ost statt. Zu diesem Zweck ist der Parkplatz von Freitag, 21. Februar, bis einschließlich Montag, 24. Februar, gesperrt.

Die Linienbusse werden an diesem Samstag ganztägig die Fußgängerzone nicht befahren.