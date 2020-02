Verschiedene Rahmenbedingungen machen diesen als Zuverdienst oder als Haupterwerb häufig auf den ersten Blick attraktiver als eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Auf der anderen Seite bergen Minijobs nicht zu unterschätzende Risiken. Dies vor allem, wenn dieser nicht nur als Wiedereinstieg oder Überbrückung ausgeübt wird, sondern dauerhaft und als Haupterwerb.

Infoveranstaltung am Mittwoch, 19. Februar

Die beiden Beauftragten für Chancengleichheit Simone Wils, Agentur für Arbeit Paderborn, und Nicole Jucks, Jobcenter Kreis Paderborn, haben die Ausstellung nach Paderborn geholt und bieten dazu ein Rahmenprogramm an. Am Montag, 17. Februar, wird die Ausstellung um 11 Uhr eröffnet. Interessierte können sich die Ausstellung jederzeit und kostenlos im Rahmen der Öffnungszeiten im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Paderborn an der Bahnhofstraße 26 in Paderborn anschauen.

Am Dienstag, 18. Februar, können sich dann Frauen über die „Minijob-Falle“ informieren. Die Informationsveranstaltung findet um 9.30 Uhr im Jobcenter Kreis Paderborn an der Rathenaustraße 98 im Raum RAB.123 statt. Anschließend steht ein gemeinsamer Besuch der Ausstellung an.

Eine weitere Informationsveranstaltung ist für Mittwoch, 19. Februar, 9.30 Uhr, geplant. Diese findet im BIZ-Gruppenraum der Agentur für Arbeit statt. Auch hier geht es anschließend gemeinsam in die Ausstellung. Um Anmeldung für die Infoveranstaltungen unter Tel. 05251/5409-227 (Nicole Jucks) oder Tel. 05251/120-230 (Simone Wils) wird gebeten.