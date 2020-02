Wie die Ermittler berichten, verschafften sich die Einbrecher im Laufe des Freitags Zutritt zu dem Gebäude in der Detmolder Straße. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter eine Fensterscheibe an der Rückseite des Mehrfamilienhauses einwarfen und so in die Wohnung gelangten.

Nach bisherigen Feststellungen nahmen die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld mit. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter Telefon 05251/3060 entgegen.