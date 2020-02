Von Franz-Josef Herber

Linnemann als amtierender Ordensträger – „Im Gegensatz zu AKK, Marx und Klinsmann ist meine Nachfolge geklärt“ – würdigte Wezorke, Gründer und Geschäftsführer der weltweit tätigen Vertriebsfirma Lightpower, als einen Mann des Erfolges: ein kleines Unternehmen zur internationalen Größe geführt, als Unterstützer des Squash-Clubs reihenweise Meistertitel gefeiert, als Mitglied im Aufsichtsrat des SC Paderborn in die Bundesliga aufgestiegen.

Linnemann: „Wahrscheinlich würde es bei der SPD auch wieder aufwärts gehen, wenn Du da mitmachen würdest.“ Wezorke, so Linnemann, habe schnell gelernt, dass zwei Wörter zur Türöffnung nicht „ziehen“ und „drücken“ seien, sondern Leidenschaft und Mut. Mit Lightpower habe er den Spirit von Woodstock und den von Silicon Valley in Paderborn vereint. So sei es möglich gewesen, aus zunächst kleiner Gaststättenbeleuchtung gewaltige Fernsehshows, Konzerte von Weltstars und sportliche Großveranstaltungen lichttechnisch zu präsentieren.

Unterwegs mit dem Achtzylinder

Die profilierte Unternehmerpersönlichkeit Wezorkes unterstrich auch Ordensmeister Elmar Kloke: Der 51. Ordensritter im 71. Jahr der Heimatbühne zeige nicht nur unternehmerische Qualitäten, sondern auch gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein. Kloke: „Mit dem, was er sagt und was er tut, ist er authentisch.“ Mit feinsinnigen, flott gereimten Worten dankte Wezorke, gekleidet im schwarzen Frack, für die Auszeichnung und nahm die Gäste mit auf eine kleine Lebensreise. Er erinnerte an alte Geschäfte in Paderborn, verriet, dass bei ihm in Kindertagen zuhause oft das ganze Jahr Karneval war und er auch als Jugendlicher vor Sitzstreiks nicht zurückschreckte. Und er appellierte an die Politiker in Reimform: „Wie er denn heißt, ist mir nicht wichtig. Hauptsache, er versteht es richtig, eine Politik zu vertreten, die ihrer Verantwortung wird gerecht. Und das braucht einen Typen und keinen Parteienknecht.“ Ein Weltverbesserer wollte Wezorke allerdings nie sein. Augenzwinkernd: „So zu meiner Freude und der der Kinder steht auch immer fahrbereit der Achtzylinder.“

Kükenballett und Solomariechen begeistern

Die abwechslungsreiche Mischung machte es einmal mehr bei den drei Veranstaltungen der Heimatbühne: Galaabend, Partynacht und Kinderparty. Tanz, Musik, Show und Comedy sind die Zutaten des Heimatbühnen-Karnevals von heute, durch den Sitzungspräsident Hans-Joachim Meier souverän (in weißen Lackschuhen) führte: Da kalauern sich die „Lausbuben“ durchs bunte Programm, da zeigen die Eigengewächse wie Kükenballett, Solomariechen Lyn Wölfer, Tanzgarde und Showtanzgruppe ihr Können. Die Zuschauer feiern die Showgirls Shiva und Diwo aus Delbrück und Standing Ovations gibt es für Amjad mit seinem deutsch-arabischen Humor. Für den ein wenig in den Hintergrund getretenen Lokalkolorit sorgt immerhin Antje Huißmann als Else Mögesie, die Bürgermeister Michael Dreier den Kampf angesagt hat. Er wird sich bei den nächsten Wahlen auf eine Konkurrentin einstellen müssen, die es in sich hat… Palau!

Verdienstorden

Neuer Träger des Großen Verdienstordens der Heimatbühne ist Dr. Tobias Hölscher. Ordensmeister Elmar Kloke würdigte das langjährige Mitglied als einen engagierten Elferrat, dessen Begeisterung anstecke. Er unterstütze den Wagenbau im Straßenkarneval und den Sitzungspräsidenten immer mit nützlichen Hinweisen. Kloke: „Tobias Hölscher ist eines der Gesichter der Heimatbühne!“