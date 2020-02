Direkt an der Autobahn-Auffahrt in Sennelager sind am Montagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn (WB). Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Montag gegen 12.55 Uhr auf der Bielefelder Straße an der Auffahrt zur A 33 in Paderborn-Sennelager zwei Autos zusammengestoßen. In beiden Fahrzeugen wurde durch den Aufprall jeweils eine Person verletzt.