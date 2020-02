Von Ulrich Pfaff

Paderborn (WB). Es fallen die Begriffe „dilettantisch“ und „schwere Straftat“. Der Überfall auf eine Tankstelle in Sennelager im August 2019 war beides. Die drei Täter sind jetzt am dritten Verhandlungstag verurteilt worden: Zwei müssen lange in Haft, einer kam mit einer Bewährungsstrafe davon – knapper als knapp.

Es war die 5. Große Jugendkammer des Landgerichts, die über die drei Paderborner zu befinden hatte ­ – weil der jüngste von ihnen zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war. Der jetzt 20 Jahre alte Schüler war der Schmieresteher bei dem Überfall, der 28-jährige Angeklagte der Fahrer, und ein 23-Jähriger derjenige, der im Verkaufsraum eine Schreckschusspistole abfeuerte und mit dem erbeuteten Bargeld zu fliehen versuchte. Alle drei wurden noch am Tatabend geschnappt.

Keine spontane Tat

Der Überfall selbst war, wie sich im Prozess zeigte, keine reine Spontantat: Nach dem Entschluss, einen Raub zu begehen, hatten die drei Männer ebenso Masken wie eine Schreckschusspistole besorgt und sich dann die Tankstelle an der Bielefelder Straße ausgesucht.

Nachdem der 23-Jährige seine Beute eingesammelt hatte, scheiterte die Tat an dem, was im Prozess Dilettantismus genannt wurde: Der eigentliche Räuber flüchtete zu Fuß, nachdem ihm der Weg zum Fluchtwagen versperrt wurde, der Fahrer landete, verfolgt von einem Tankstellenkunden, in Sande in einer Sackgasse.

Die Beweiswürdigung sei denkbar einfach gewesen, betonte Vorsitzende Richterin Nicole Klein: Alle drei Angeklagte hätten ein umfassendes Geständnis abgelegt, zudem habe der 23-Jährige zugegeben, die treibende Kraft bei der Tat gewesen zu sein.

Kassierer erhält Schmerzensgeld

Auch die Folgen für den überfallenen Kassierer müssten positiv berücksichtigt werden: „Dass er die Sache so gut weggesteckt hat, ist für Sie ein riesiges Glück.“ Dass zwei der Angeklagten dem 23-Jährigen nach dem zweiten Verhandlungstag freiwillig jeweils 250 Euro als Schmerzensgeld gezahlt hatten, floss in die Urteile mit ein.

Anders als die Verteidiger wollte die Kammer bei dem Vorwurf der gemeinschaftlich begangenen besonders schweren räuberischen Erpressung keinen minderschweren Fall sehen: Der 23-Jährige muss für fünf Jahre und drei Monate hinter Gitter, der Fahrer für dreieinhalb Jahre.

Der Jüngste hatte Glück, dass er wegen Reifeverzögerungen nach Jugendrecht verurteilt wurde und so mit zwei Jahren eine Strafe bekam, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. „Das ist am äußersten Rand dessen, was möglich ist“, schrieb die Richterin dem jetzt 20-Jährigen ins Stammbuch, der schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Immerhin sei seine Schulsituation vielversprechend, aber strafrechtlich könne er sich nun nichts mehr leisten.