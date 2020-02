Paderborn-Elsen (WB). Mit rund 500 Gästen sind die Elsener Karnevalisten am vergangenen Samstagabend im ausverkauften Bürgerhaus in die Session 2020 gestartet. Prinz Sebastian I. Gees eröffnete die Jecken-Nacht mit einer humorvollen Rede, auf die ein buntes Programm der Extraklasse folgte.

Nach der Funkengarde stand mit mehr als 30 Akrobatik-Kids schon früh am Abend eine ganz neue Gruppe auf der Elsener Karnevalsbühne. Es folgten weitere Show­acts wie die Prinzengarde, die Gruppe „Remixx“ mit dem „Circus Dance“ oder die Quickys mit ihrem Beitrag zum Thema Harry Potter – um nur einige Beispiele zu nennen.

Auch in Sachen „Bütt“ wurde den Gästen vieles geboten: Gela und Mathias Heimann griffen mit dem Thema „Ahoi“ den Klimawandel auf und präsentierten ihre humorvolle Zukunftsvision dazu. Mit Kai Kramosta aus Köln war ein echter Profi angereist, der ein fast 30-minütiges Witzfeuerwerk abfeuerte – und die Gäste dabei gekonnt mit einbezog.

Donald Trump und die Waffe(l)n

Schließlich besuchte noch US-Präsident Donald Trump alias Florian Potthoff mit Sicherheitsmann „Richie“ Richard Degenar das Elsener Bürgerhaus und rückte einige Geschehnisse rund um Politik, Immobilienmarkt und Waffe(l)n ins rechte Licht.

Musikalisch standen ebenfalls mehrere Höhepunkte auf dem Programm: die Tanzband Westenholz, die Blechwerkstatt und der Spielmannszug Hubertusjäger sorgten für beste Stimmung in der Halle. Beim Abschluss, den das Männerballett Elsen Revival darbot, zeigte dann auch noch einmal Prinz Sebastian sein Showtalent und verzauberte als kesse Blondine die „drunken Sailors“.

Bereits am Sonntag fand im ebenfalls ausverkauften Bürgerhaus der Elsener Kinderkarneval statt, beim dem auch wieder ein tolles Programm und lustige Momente auf dem Programm standen. Am Donnerstag folgt die Weiberfastnacht und am kommenden Samstag steht mit der TuRa-Gala der Höhepunkt der Elsener Karnevalssession an. Restkarten gibt es im Elsener Schuhhaus Bernard und – sofern noch verfügbar – an der jeweiligen Abendkasse eine Stunde vor Programmstart.