Von Nicole von Prondzinski

Moderator und Comedian

Costa Meronianakis war nicht nur Moderator, er ist auch selbst Comedian und stimmte das Publikum von Anfang an auf die richtige Laune ein. „Seid ihr gut drauf oder braucht noch wer eine Umarmung?“ fragte er und lief kurzerhand die Stufen des Auditoriums hoch, um eine Besucherin in den Arm zu nehmen. Nicht weniger herzlich und dennoch knallhart und ehrlich zeigte er sich in seiner Show. Auch wenn er sich als „Grieche ohne Talente“ bezeichnet, hat er doch das große Talent, mit wenigen Worten gesellschaftskritisch Alltagsmomente aufzugreifen und humorvoll zu verpacken. Mit seinen Imitationen von „Rappertauben“ oder jungen Menschen in Clubs holte er sich das Lachen auf seine Seite.

Im Kindergarten in der Bärengruppe

Der 27-jährige Sven Bensmann erklärte gleich zu Beginn seiner Performance, dass sein Aussehen – groß, bärtig – darauf zurückzuführen sein, dass er im Kindergarten in der Bärengruppe gewesen sei. „Alle meine Freunde von früher sehen heute aus, wie ich. Also stelle ich mir die Frage: War Reiner Calmund früher in der Walrossgruppe?“. Aufgewachsen in einem Osnabrücker Vorort, weiß der Comedian einiges über das Leben auf dem Dorf zu berichten, was beim Paderborner Publikum sehr gut ankam. Mit Gitarre und Gesang zeigte er dabei auch sein musikalisches Können. Im Finale trug der Comedian eingesandte Witze aus seinem Programm „Sven Bensmann liest eure Witze“ vor.

Authentischer Verpeiltheit

Jamie Wierzbicki tritt mit authentischer Verpeiltheit auf die Bühne. Sein trockener Humor basiert auf seinen absurden Gedanken zu alltäglichen Themen. Er beschäftigt sich mit den großen und den kleinen Fragen des Lebens. Zu letzteren gehört die Frage nach dem passenden Schuhwerk für traurige Gelegenheiten. So sollte man bei einer Trennung mit dem Partner niemals Flipflops tragen, da sie urkomische Geräusche erzeugen, die nicht zum Schluchzen aufgrund des Trennungsschmerzes passen. Außerdem berichtete er aus seinem Alltag, wie er einst sein Handy aus dem Fenster eines oberen Stockwerks warf, weil er eine Fliege loswerden wollte. Oder davon, wie er nach dem Einkauf zuhause erschrak, weil er versehentlich eine Packung „tödlichen“ Basmatireis gekauft hatte – der sich dann als „traditioneller Basmatireis“ herausstellte. Er nennt sich selbst „creepy“ und das Publikum im Audimax feierte ihn dafür.

Alles mit Humor lösen

Simon Pearce ist Schauspieler sowie Comedian und versucht alles in seinem Leben mit Humor zu lösen. „Ich bin schwarz und ich komme aus Bayern. Ich brauche Humor zum Überleben!“ Und so erzählte er mit viel Witz und Ironie von Rassismus und Intoleranz im Alltag. Für ihn sei es schon Routine, bei der „Rasta-Fahndung“ grundlos von Polizisten kontrolliert zu werden. „Grüß Gott, was hamwa denn für Drogen dabei“ sei dabei die typische Begrüßung, gepaart mit der „Drohgebärde des bayrischen Polizisten“: wiederholtes Herumspielen am Hosenbund. Seine Parodie erheiterte das mitgerissene Publikum. Aber auch Geschichten vom versteckten Rassismus brachte er auf die Bühne. Sein Basecap trage er nicht aus modischen Gründen, sondern als „Schutzkappe, um das Haupthaar zu schützen.“ Sagte er und präsentierte unter Jubelrufen seine Afrolocken unter der Kopfbedeckung.

Selfies mit den Stars

Bei Nightwash blieb im Publikum mal wieder kein Auge trocken. Dass die Nachwuchskünstler schon richtige Größen in der Comedyszene sind, bewies die lange Schlange am Ausgang nach der Show, wo sich fröhliche Fans Selfies und Autogramme abholten.