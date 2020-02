„Außer im Fach Physik waren meine Noten eher durchschnittlich“, blickt sie heute zurück. „Ich selber hatte in dem Alter auch keine große Motivation, zumal mir auch gesagt wurde, dass ich mir ein Physikstudium mit meinen Noten ohnehin aus dem Kopf schlagen könne.“ In ihrem Umfeld spielte Bildung keine so große Rolle.

Als sie in der Schule dann auch massiv mit Mobbing konfrontiert wurde, begann für Ellen eine sehr schwierige Zeit. Sie wurde krank und konnte nicht mehr regelmäßig zur Schule gehen, sodass sie das Gymnasium schließlich mit einem Hauptschulabschluss verlassen musste. „In den folgenden Jahren war ich immer wieder in stationärer Behandlung und irgendwann an einem Punkt angelangt, an dem ich glaubte, gar keine Perspektiven mehr zu haben.“

Durch Zufall auf den zweiten Bildungsweg

Diese Perspektiven und den Glauben an ihre Fähigkeiten erlangte sie dann auf dem zweiten Bildungsweg, auf den sie nur durch einen Zufall gelangte. Eine ihrer Freundinnen hatte sich an der Abendrealschule am Fürstenweg angemeldet und Ellen begleitete sie zur Anmeldung dorthin. „Nachdem ich mit meiner Freundin dort war, war es dann ein spontaner Entschluss, da einfach mal anzufangen.“

Sie hatte eine neue Aufgabe gefunden und dort auch Erfolge. „Es war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, dass die Lehrerinnen und Lehrer mir dort den Glauben, vermittelt haben, dass ich den Abschluss gut machen werde.“ Sie absolvierte ihn schließlich mehr als gut, mit dem Durchschnitt 1,0.

Diesen Weg setzte sie dann am Westfalen-Kolleg fort, einem Weiterbildungskolleg, an dem man ab dem Alter von 18 Jahren das Abitur nachholen kann. „Am Westfalen-Kolleg hat es mir sehr geholfen, dass es eine Schule für Erwachsene ist, die die Lebenssituation der unterschiedlichen Studierenden dort berücksichtigt und die mir auch viele Möglichkeiten geboten hat, mich weiter zu entwickeln.“

Erster Einblick durch Jungstudierenden-Programm

Dabei nennt sie eine ganze Reihe von Fachexkursionen etwa zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Göttingen, zum Delta-Teilchenbeschleuniger an der TU Dortmund, in das Schülerlabor der Uni Duisburg und ein einwöchiges Seminar im Forschungszentrum Jülich. Durch die Kooperation des Westfalen-Kollegs mit der Uni Paderborn hatte sie auch die Gelegenheit im Jungstudierenden-Programm bereits die ersten Studienleistungen im Fach Physik zu absolvieren.

Ellen hat an der Schule auch eigene Mitgestaltungsmöglichkeiten genutzt. So hat sie beispielsweise in der Projektwoche gemeinsam mit einer Mitstudierenden selber ein Projekt angeboten, in dem ein Radioteleskop errichtet wurde, und auch in der SV war sie unter anderem als Studierendensprecherin tätig. In dem Zusammenhang hat sie etwa dabei mitgewirkt, an der Schule ein Unterstützungsprogramm einzurichten, bei dem Studierende sich gegenseitig fachlich weiterhelfen.

Abi mit Traumnote

Das Abitur legte sie schließlich mit dem Durchschnitt 1,0 ab und konnte nun also doch noch das Physikstudium an der Universität Paderborn aufnehmen, das ihr lange niemand zugetraut hatte. Angesichts ihrer Geschichte ist es ihr heute ein Anliegen,

Menschen darauf aufmerksam zu machen, welche Möglichkeiten sich etwa auf dem zweiten Bildungsweg bieten. „Meine Chance, als Erwachsene neu in der Schule anzufangen, hat sich mir ja eher durch Zufall geboten. Um die eigenen Möglichkeiten nicht nur dem Glück zu überlassen, kann ich nur dazu aufrufen, sich zu informieren und dazu ermutigen, seine Talente noch mal neu auszuprobieren.“