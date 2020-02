Seniorenkarneval in der Paderhalle: Auch Ute Reker, Agnes Cholotte, Irmgard Dreimann und Hildegard Geppert haben ihren Spaß. Foto: Jöörn Hannemann

Paderborn (WB/jhan). Karneval verbindet die Generationen. Und das Alter spielt in dieser Jahreszeit keine Rolle. Das wurde in den vergangenen Tagen in der Paderborner Paderhalle deutlich.